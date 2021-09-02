Поставки вугілля на ТЕС зросли на 20%, - Міненерго

Запаси вугілля на складах ТЕС зросли на 5,4 тис. тонн, а добовий обсяг поставок 2 вересня збільшився на 20%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

2 вересня поставки вугілля на ТЕС зросли на 20% в порівнянні з попереднім днем, до 57,8 тис. тонн.

При цьому за добу на ТЕС використано було 51,4 тис. тонн. Всього станом на четвер, 2 вересня, запаси вугілля на ТЕС збільшилися до 745 тис. тонн.

Найбільше вугілля надходить на Бурштинську, Запорізьку та Курахівську станції. Ці три станції належать "ДТЕК Енерго".