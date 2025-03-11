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Поставки в Венгрию приостановлены после атаки БпЛА на нефтепровод РФ

Фото: Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Атака беспилотника на измерительную станцию приостановила транспортировку нефти в Венгрию. Будапешт назвал это покушением на свой суверенитет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ujszo.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии заявил, что в результате ночного удара беспилотника по измерительной станции нефтепровода "Дружба" транспортировка нефти в страну временно приостановлена.

По его словам, он провел телефонный разговор с вице-премьером РФ, который сообщил, что перевозки пока невозможны, но ведутся ремонтные работы. Ожидается, что транзит может возобновиться поздно вечером, если не произойдет новых инцидентов.

Министр также отметил, что в случае прекращения работы "Дружбы" поставки нефти в Венгрию и Словакию станет физически невозможным. Венгрия расценивает этот инцидент как "покушение на свой суверенитет".

"Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, направляющуюся в Венгрию", - сказал он.

Кроме того, взрывы произошли возле диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области, которая руководит технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и играет ключевую роль в поставках нефти в морской порт "Усть-Луга" в Ленинградской области.

В то же время, по информации открытых источников, российская ПВО нанесла удары по ряду гражданских объектов.

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