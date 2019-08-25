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Постачання дизпалива з РФ в Україну скоротилися вдвічі

Новини » Енергетика    25.08.2019 - 16:33
Постачання дизпалива з РФ в Україну скоротилися вдвічі
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Обсяги поставок дизеля з РФ зменшаться удвічі і складуть близько 20% нашого ринку

Обсяги поставок дизельного палива з РФ в Україну в серпні зменшилися вдвічі. Про це повідомив у неділю представник президента України Володимира Зеленського в кабінеті міністрів Андрій Герус, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

За його словами, серпні обсяги поставок дизеля з РФ зменшаться удвічі і складуть близько 20% нашого ринку, а не 45%, як було раніше. Герус зазначив, що мова про дефіцит дизпалива не йде, так як "збільшилися поставки з Білорусі, країн ЄС та з морських напрямків".

Крім того, на цьому тижні ціни дизпалива знизилися ще на 20-80 коп. / л. Це доводить, що рішення введенні мит було "продуманим, своєчасним і ефективно імплементованим", вважає Герус.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про створення оперативного штабу нафтотрейдерів. Глава МІУ зазначив, що в штабі будуть стежити за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального.

Як писало РБК-Україна раніше, глава правління компанії Євген Кравцов раніше заявляв, що в "Укрзалізниці" заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Він зазначав, що в такій критичній ситуації "Укрзалізниця" йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального з переговорної процедурою. До процедури будуть залучені Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро в якості спостерігачів.

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