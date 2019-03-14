По постанові 1135 Кабміну Тимошенко відчужено велику кількість військового майна, - нардеп

Фото: засідання ТСК по розкраданню в ЗСУ (solydarnist.org)

Мова йде про постанову, прийняту у жовтні 2009 року

По постанові №1135 уряду Юлії Тимошенко було відчужено надзвичайно велику кількість військового майна. Про це, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік, наголосив народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова комісії Іван Вінник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Сьогодні ми розглядатимемо постанову уряду Тимошенко 1135 від 14 жовтня 2009 року, зміст якої полягає в наступному: за ремонт військової техніки дозволили розраховуватися з підрядниками військовою технікою. Отже, умовно, за один літак розраховувалися передачею трьох інших літаків. Це умовне порівняння, але факти, які ми отримали у вигляді документів, нарядів Міністерства оборони і оборонних підприємств, саме про це і свідчать", - наголосив голова комісії.

Також він зауважив, що ці документи доступні і з ними можна ознайомитися.

"Наприклад, маємо заводські номери літаків Міг- 29, які зберігалися на підприємствах, що в подальшому їх ремонтували, ми маємо номера двигунів до цих літаків. Тобто, є документи, які будуть оприлюднені на сайті комітету (Комітет з питань національної безпеки і оборони, - ред) або сайті ВР, для якомога ширшого ознайомлення усіх бажаючих. Також ці документи увійдуть в кінцевий звіт нашої комісії”, - зазначив парламентар.

Резюмуючи сказане, Вінник наголосив, що по постанові 1135 уряду Юлії Тимошенко було відчужено надзвичайно велику кількість військового майна і фрагмент з літаками один із багатьох.