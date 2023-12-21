RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поставляют морем. КНДР передала России еще более тысячи контейнеров с оружием, - посол США

Фото: диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Северная Корея недавно передала России новую партию оружия для войны против Украины. Более тысячи контейнеров с боеприпасами переправили морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга.

По ее словам, у США есть информация, что Северная Корея предоставила стране-агрессору более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Они перевозились из КНДР в Россию кораблем.

Как отметила Смит, в обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

"Расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией действительно фундаментально подрывает региональную стабильность, оно подрывает международную стабильность и, безусловно, подрывает глобальный режим нераспространения", - подчеркнула посол США.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРВойна России против Украины