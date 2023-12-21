Поставляют морем. КНДР передала России еще более тысячи контейнеров с оружием, - посол США

По ее словам, у США есть информация, что Северная Корея предоставила стране-агрессору более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Они перевозились из КНДР в Россию кораблем.

Как отметила Смит, в обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

"Расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией действительно фундаментально подрывает региональную стабильность, оно подрывает международную стабильность и, безусловно, подрывает глобальный режим нераспространения", - подчеркнула посол США.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.