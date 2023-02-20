Поставки оружия - это честная сделка для Запада. Кулеба рассказал почему

Снабжение оружия Украине для борьбы против российской агрессии - это честная сделка для западных стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью CNN.

"Какая бы ни была цена поддержки Украины, цена борьбы своими руками будет намного выше. Одно дело отправить танк в Украину. Возможно, это сложное решение, но другое дело - посадить в танк молодого парня и отправить его умирать за другую страну", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "мы никогда не просили об иностранных солдатах на украинской земле".

"Поэтому я называю это честным соглашением. Мы не похожи на те страны, которые просят США прийти и спасти их. Мы говорим, что мы знаем, как спасти себя, дайте нам "пращу Давида, чтобы поразить Голиафа", - отметил министр.