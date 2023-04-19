Поставщики электроэнергии просят власть принять меры по устранению долгового кризиса в энергетике

В своем письме они отмечают, что механизм ПСО - обеспечение льготного тарифа на е/э для населения, не работает из-за невыполнения другими участниками этого механизма своих финансовых обязательств, в частности "Энергоатом", "Гарантированный покупатель" и "Укргидроэнерго".

Так, например, общий уровень расчетов Гарантированного покупателя с ПУСами по механизму ПСО за март этого года составляет менее 15%.

"Сложилась ситуация, когда у ЧУП уже отсутствуют средства на приобретение электрической энергии для нужд населения на других сегментах рынка в условиях отсутствия финансирования ПСО, что приводит к вынужденному приобретению этого объема на балансирующем рынке по завышенным ценам", - говорится в письме.

Представители ПУС объясняют, что без немедленного вмешательства власти и пересмотра механизма ПСО существует вполне реальная угроза банкротства поставщиков электроэнергии и краха системы поставки электричества для населения, что также нивелирует все усилия энергетиков по сохранению энергетической стабильности в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения может помочь восстановить разрушившуюся врагом энергосистему.