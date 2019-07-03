На посаду голови Європарламенту визначені 4 канидатури

Фото: європарламент (European Parliament)

Серед кандидатів двоє жінок

На посаду голови Європарламенту претендують чотири кандидати з Німеччини, Іспанії, Італії та Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄП.

Серед кандидатів двоє жінок - представниця Німеччини Ска Келлер від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" і громадянка Іспанії Сіра Рего - вона представляє ліву політичну групу "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі".

Ще двоє кандидатів - представник союзу партій соціалістичної спрямованості "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" італієць Давид Сассолі і висуванець від фракції "Європейські консерватори та реформісти", чеський політик Ян Заграділ.

Кандидати на пост президента можуть висуватися або політичною групою, або 1/20 членів. Вибори проводяться таємним голосуванням. Щоб бути обраним, кандидат повинен виграти абсолютну більшість поданих дійсних голосів, тобто 50% плюс один. Якщо жоден кандидат не був обраний в першому турі голосування, ті ж або нові кандидати можуть бути висунуті у другому або третьому турі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент може очолити уродженець України - болгарський політик від групи соціалістів Сергій Станішев.