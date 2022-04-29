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Посварились через награбоване: в Херсонській області бурята влаштували перестрілку з чеченцями

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П'ятниця 29 квітня 2022 17:10
Посварились через награбоване: в Херсонській області бурята влаштували перестрілку з чеченцями Фото: в Херсонській області бурята влаштували перестрілку з чеченцями (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованій Киселівці Херсоньскої області війські Росії чеченської та бурятської національності посварилися між собою. Влаштували перестрілку через награбоване.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В нічному інциденті брали участь по більше ніж 50 військових з кожної зі сторін. Наразі точна кількість загиблих й поранених невідома.

"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання - спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - пише розвідка.

Ще однією причиною став нерівномірний розподіл награбованого.

Командири обох складових підрозділів Росії посварилися через небажання брати участь у наступальних діях.

"З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби", - додає розвідка.

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