Поспішний запуск ринку електроенергії може нашкодити енергосистемі, - експерти

Через низку невирішених системних питань повноцінний запуск нового ринку електроенергії, намічений на 1 липня, буде передчасним. Таку думку в ході круглого столу, проведеного за ініціативою Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) висловив член Єврокомісії, керівник напряму "Енергетика та навколишнє середовище" Торстен Воллерт.

"Питання (запуску нового ринку е/е з 1 липня, - ред.) дуже складний, тому що він пов'язаний з технічними нюансами. І ми як міжнародні партнери України, звісно, зацікавлені у тому, щоб ринок працював і працював безперебійно. І щоб цей перехід пройшов гладко... Ми розуміємо, що в принципі, ринок можна хоча б частково відкрити 1 липня, але у нас є таке відчуття, що є ще дуже багато різних невирішених питань... Моя оцінка полягає в тому, що це (запуск ринку, - ред.) це – дуже амбітно, у нас залишилося п'ять тижнів, і ми, напевно, не встигнемо все зробити до 1 липня", - зазначив він.

Воллерт додав, що міжнародні партнери України ще в квітні зверталися в Кабмін і Міненерго зі своїми зауваженнями та рекомендаціями щодо запуску ринку, проте чиновники досі на це звернення не відреагували, а також не вжили заходів щодо безпечного і успішного запуску ринку з 1 липня.

"І ми, мабуть, не встигнемо все зробити до 1 липня", - спрогнозував експерт.

За його словами, на сьогодні не зовсім зрозуміло, якою є поетапний план переходу ринку е/е на ринкові умови, щоб запуск був "безперебійним, без стрибка цін, без витіснення якихось гравців ринку і т. д. Щоб всі учасники ринку мали можливість поетапно підготуватися до відкриття ринку", - зазначив він.

Як уточнив Воллерт, в ЄС виступають за відкриття ринку, "але не за будь-яку ціну".

"Ми б хотіли, щоб перший етап відбувся 1 липня, а потім був якийсь чіткий план дій: другий етап, етап третій, четвертий етап, який повинен бути прагматичний. І ми готові там брати участь", - пояснив Воллерт, зазначивши, що зараз на даному етапі підготовки запуск ринку був би передчасним.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку заявив, що поки не бачить чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого запланований на 1 липня 2019 року.

В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок в заплановані терміни. При цьому, як відзначають у банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутність прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низької ймовірності прийняття Верховною радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, в тому числі і в інвесторів, у стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.