Посольство Украины призывает граждан покинуть Сирию из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

В связи с эскалацией конфликта в Сирии, Посольство Украины в Ливане обратилось к гражданам с настоятельной рекомендацией воздержаться от поездок в страну или покинуть ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

"В связи с ухудшением ситуации в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, - покинуть ее территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.

Украинцам предоставили определенные рекомендации, если они находятся на территории Сирии:

Избегать мест массового скопления людей и протестных акций. Не оставлять места жительства без необходимости. Всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в Сирии. Рассмотреть возможность покинуть страну.

Посольство Украины в Ливане призывает граждан оперативно связаться в случае чрезвычайных ситуаций и получить дополнительные консультации по дальнейшим действиям.

Это можно сделать :

по номеру телефона: +961 592 16 68,

по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua,

из-за звонка на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57,

по электронной почте украинского МИД: cons_or@mfa.gov.ua.

Война в Сирии

Ситуация безопасности в Сирии значительно ухудшилась из-за новых наступательных операций и активизации военных действий на прошлой неделе.

В стране продолжаются масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.

По одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.

В зоне конфликта растет угроза для гражданского населения, в частности из-за бомбардировок, обстрелов и нестабильности местной инфраструктуры.

Повстанцы уже захватили 1 декабря стратегический город Алеппо, а также Хаму, о чем стало известно вчера, 5 декабря.