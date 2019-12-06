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Посольство Ізраїлю висловило протест через вшанування діячів ОУН і УПА

Новини » Політика     06.12.2019 - 16:04
Посольство Ізраїлю висловило протест через вшанування діячів ОУН і УПА
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Посольство розкритикувало постанову Верховної ради

Посольство Ізраїлю направило протест Верховній раді України через вшанування діячів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства Ізраїлю в Україні.

Зокрема, ізраїльська сторона засудила прийняття постанови Верховної ради від 3 грудня по вшануванню ряду українських діячів.

"Ми рішуче протестуємо проти включення до списку численних посібників нацистів, серед яких, наприклад, Володимир Михайлович Кубійович (120 річниця з дня народження), відомий пособник нацистів, представлений виключно як історик і картограф, також Максим Желєзний, Василь Львович, Улас Самчук, Василь Сидор, Кирило Осьмак, Олександр Вишнівський, Василь Галас, Ярослав Старух, Андрій Мельник", - йдеться в повідомленні

В посольстві розцінили вшанування тих, хто "співпрацював з нацистським режимом", як зневагу до пам'яті жертв Голокосту.

Посольство Ізраїлю висловило протест через вшанування діячів ОУН і УПА

Фото: протест посольства Ізраїлю

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