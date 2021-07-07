Посольство Білорусі направило ноту протесту в МЗС України: названа причина

У заяві йдеться, що в ході протесту біля Посольства Білорусі "радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, в результаті якого ряд осіб, у тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України отримали травми".

В ході протесту вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Двоє учасників нападу - громадяни України були затримані.

"Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб зазначений інцидент в найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію", - йдеться в заяві.

Білорусь розглядає дані обставини як безпосередню загрозу безпеці Посольства Білорусі в Україні та його персоналу.

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Сьогодні в Києві під білоруським посольством влаштували акцію протесту прихильники Олександра Лукашенка. Невідомі забрискалі їх газом.