В посольстве Германии сказали, будут ли выезжать из Киева из-за угроз России

"Вместе с другими главами дипломатических миссий в Киеве мы с беспокойством воспринимаем угрозу российского МИДа в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине", - говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что Россия должна соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права.

"Мы остаемся в Киеве", – резюмировали в ведомстве.