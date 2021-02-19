Посольства G7 стурбовані законопроектом про звільнення Ситника, - джерело

Дипломат однієї з країн "Великої сімки" вважає законопроект Міністерства юстиції про НАБУ атакою на антикорупційну систему в країні. Законопроект передбачає усунення Артема Ситника з посади директора бюро.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що чекає НАБУ" .

Співрозмовник, який побажав не називати свого імені, розповів, хто цим займається. За його словами, це групи корисливих інтересів і антиреформаторські сили, які намагаються збити Україну з її шляху до європейської інтеграції.

"Ми вже бачили подібні речі. Зараз маємо чергову спробу - серед багатьох інших - підірвати антикорупційну інфраструктуру України, погоджену з її міжнародними партнерами", - заявив він.

На думку дипломата, атаки на бюро продиктовані загрозою "корумпованим корисливим інтересам" його опонентів.