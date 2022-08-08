Посол України в Туреччині пояснив роль Анкари у мирних переговорах із РФ

"Тут є два дещо різних процеси. Перший процес - це взагалі спроби привести сторони до переговорів, і тут Туреччина грала роль посередника в чистому розумінні, коли вони беруть участь в переговорах. Другий процес - це роль Туреччини у якості фасилітатора з ухилом до посередництва. Адже на переговорах в Стамбулі в кінці березня президент Ердоган виступав перед сторонами, але не брав безпосередньої участі в переговорах", - розповів він.

За словами посла, Туреччина як була для України стратегічним партнером, так і залишається. Але навіть до початку війни Київ чудово розумів, що Туреччина має свої інтереси, і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну.

"Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка - це позитивні речі. Але є і ті речі, які нам не подобаються і не подобалися, ми про це говорили до війни у більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо більш жорстко, але це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені", - додав Боднар.

Він не заперечував тому, що є складний діалог з низки питань, у тому числі з питань взаємозв'язків Туреччини з РФ.

"Але ми маємо великий комплекс взаємодії, яким ми не можемо нехтувати і на ньому ми працюємо. Тобто ми можемо сказати, що це та країна, яка насамперед відстоює свої інтереси та реалізує їх у той спосіб, який може. З іншого боку, діалог Туреччина-РФ сприяє вирішенню певних питань, як зернове питання, як посередницькі послуги і т. д. Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей", - додав він.

Боднар, коментуючи заяву голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу про те, що укладання угоди щодо зерна "може наблизити сторони до миру", оскільки "сформуються передумови для зміцнення довіри між Росією та Україною", посол був не таким оптимістичним.

"Туреччина від самого початку війни, мабуть, одна з небагатьох, хто докладає максимальних зусиль для того, щоб допомагати Україні та певним чином підштовхувати Росію до укладання миру. Але в їхньому розумінні припинення війни - це припинення бойових дій. Ми ж говоримо турецькій стороні, що нам потрібне виведення російських військ, і це основна передумова для пізніших якихось політичних дискусій чи переговорів з країною-агресором. Тому прямо я не поєднував би "зернову угоду" з перспективами мирних переговорів", - додав він.