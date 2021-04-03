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Посол України розповіла, коли відправиться в США

Автор: Дмитро Левицький

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, коли відправиться у Вашингтон, щоб формально почати свою роботу. Маркарова була призначена послом ще 25 лютого 2021 року.

Про це йдеться в інтерв'ю посла для "Радіо Свобода".

За словами Маркарової, вже найближчими тижнями вона сяде на літак до Вашингтону. Вона додала, що лишилося вирішити обов'язкові формальності.

"Найближчим часом (поїду в США - ред.). Зараз останні тижні перед тим, як я вже остаточно завершу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтону. Це нормальна ситуація. Після указу про призначення посла йде ряд обов'язкових формальностей, після який МЗС відправить мене у відрядження. Ми говоримо про тижні", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом в США. Маркарова у 2018-2020 роках була міністром фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Після свого призначення Маркарова заявила, що має багато ідей щодо посилення співпраці між Україною та США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипосолОксана Маркарова
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