Посол України розповіла, коли відправиться в США

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, коли відправиться у Вашингтон, щоб формально почати свою роботу. Маркарова була призначена послом ще 25 лютого 2021 року.

За словами Маркарової, вже найближчими тижнями вона сяде на літак до Вашингтону. Вона додала, що лишилося вирішити обов'язкові формальності.

"Найближчим часом (поїду в США - ред.). Зараз останні тижні перед тим, як я вже остаточно завершу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтону. Це нормальна ситуація. Після указу про призначення посла йде ряд обов'язкових формальностей, після який МЗС відправить мене у відрядження. Ми говоримо про тижні", - сказала вона.