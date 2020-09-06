Посол України запропонував Німеччині ввести ембарго на нафту та газ з Росії

Посол України в Берліні Андрій Мельник Німеччини запропонували ввести тримісячне ембарго на постачання нафти і газу з Росії. Це має стати відповіддю на отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству dpa, передає DW.

"Настав час нарешті вразити панів у Кремлі жорсткою реакцією", - заявив український посол.

При цьому він додав, що запропонованого рядом німецьких політиків припинення проекту "Північний потік - 2" недостатньо. На думку Мельника, режим російського президента Володимира Путіна "повинен бути позбавлений найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику".

Український посол також запропонував припинити всі європейські інвестицій в економіку Росії. "Підступний замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження - це не тільки неприхована загроза смерті всім критикам Путіна. Це удар в обличчя канцлера, федерального уряду і німецької громадськості, які були свідомо принижені", - заявив дипломат.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року російський опозиційний політик-націоналіст Олексій Навальний вилетів з Томська до Москви, на борту йому стало погано, і літак екстрено посадили в Омську. У лікарні він впав у кому. Після переведення в клініку "Шаріте" в Берліні німецькі токсикологи визначили, що його отруїли "Новачком".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає на тому, що газопровід "Північний потік - 2" є економічним проектом. За її словами, ситуація з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального на проект вплинути не має.