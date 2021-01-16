Посол України назвав "Північний потік-2" загрозою європейській солідарності

Фото: Андрій Мельник (mfa.gov.ua/)

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" є загрозою європейській солідарності. Плани добудови не відповідають спільним інтересам.

Про це заявив України в Німеччині Андрій Мельник.

"В інтерв'ю впливовому німецькому інформаційному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передня Померанія М. Швезіг (СДПН) добудувати "Північний потік 2" як загрозу європейській солідарності", - написав Мельник у своєму Twitter.

Як наголошується в публікації RND, німецька земля Мекленбург-Передня Померанія хоче обійти санкції США з допомогою створення спеціального фонду.

Посол України заявив, що дії прем'єр-міністра Мануели Швезіг (СДПН) можуть бути бездоганними з юридичної точки зору і здаватися розумними, але "завдають величезної шкоди авторитету Німеччини". За його словами, так неможливо знайти нових друзів у Європі". Також Мельник вважає, що Берліну давно закликати до порядку владу землі.

За даними російського "Газпрому", 94% спірного трубопроводу вже завершено. Як і раніше не вистачає близько 150 кілометрів, з яких близько 120 знаходяться в данських водах і близько 30 кілометрів - в німецьких водах.

Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) схвалило будівництво газопроводу Nord Stream 2 в Балтійському морі у водах Німеччини. Російське судно "Фортуна", вийшло з порту Вісмар в четвер і знаходилося в Балтійському морі біля Ростока. Після досягнення позиції в данських водах перед прокладанням труб почнуться підготовчі роботи і випробування.

Раніше видання Bloomberg писало, що першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати у першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Тим часом, США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.