Посол об отношении бразильцев к войне в Украине: люди здесь живут, как на другой планете

В Бразилии чиновники и политики избегают разговоров о войне в Украине. Они говорят о так называемой нейтральной позиции.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио NV".

Мельник рассказал, что его работа в Бразилии как посла "в десятки раз сложнее", чем во время работы в Германии.

"Во мне иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете. О войне - и это довольно печальный факт - здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить, людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции относительно российской агрессии против Украины", - рассказал он.

Посол также напомнил о визите в Бразилию президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда он заявлял о своем намерении склонить Бразилию к Украине. Однако президент Бразилии Лула да Силва тогда ответил, что у бразильцев нет "такой нервозности, как во Франции, поскольку мы находимся за многие тысячи километров от этой войны".

Мельник считает, что в настоящее время у Украины нет поддержки в своей деятельности в Латинской Америке, ведь западные партнеры не хотят содействовать в этом вопросе.

Позиция Бразилии по поводу войны РФ против Украины

Страна занимает условно нейтральную позицию и регулярно призывает к дипломатическому урегулированию войны.

В апреле прошлого года The New York Times писало, что Украина хотела закупить у Бразилии оружие, чтобы дать отпор России в ее военном вторжении. Однако власти латиноамериканской страны отказались и настояли на мирных переговорах.

Уже в августе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раззаговорил о войне в Украине. Он заявил, что мир вернулся в менталитет холодной войны.

В начале декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

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