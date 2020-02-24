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Посол США в Росії потрапив у список ворогів Трампа, - Axios

Новини » Політика     24.02.2020 - 11:21
Посол США в Росії потрапив у список ворогів Трампа, - Axios
Фото: Джон Салліван (president.gov.ua)

Мова йде про список урядовців, нелояльних до президента США

У списку чиновників, нелояльних до президента США Дональда Трампа, виявився колишній заступник глави Держдепу Джон Салліван, який тепер обіймає посаду посла в Росії. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, обізнані про роботу по складанню списку.

Мова йде про список урядовців, нелояльних до президента США, яких рекомендували звільнити та замінити людьми, що підтримують американського лідера. Адміністрації допомагали складати списки активісти-консерватори.

В перелік, крім Джона Саллівана, потрапили також співробітники Держдепартаменту Білл Тодд і Девід Гейл, які дали свідчення на слуханнях щодо імпічменту.

За даними Axios, списки Трампу передали ще на початку 2019 року. У документах, які отримав президент, згадувалася і колишній прокурор Джессі Ліу, яка займалася справами, пов'язаними з розслідуванням Роберта Мюллера про передбачуване втручання Росії в американські вибори. На початку 2020 року Трамп рекомендував її на посаду заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансових злочинів, але пізніше змінив це рішення.

Нагадаємо, нещодавно Салліван заявив, що відносини Москви і Вашингтона досягли найнижчої точки за останні 30 років.

РБК-Україна писало, що в середині грудня минулого року Сенат США затвердив номінованого президентом Трампом Джона Саллівана на посаду посла Сполучених Штатів в Російській Федерації.

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