Посол США закликав Мексику стати на бік України в боротьбі з Росією

Посол США в Мексиці Кен Салазар закликав мексиканських законодавців приєднатися до Сполучених Штатів у підтримці Києва проти вторгнення Росії в Україну. Це сталося на наступний день після того, як його російський колега закликав Мексику кинути виклик "дядькові Сему".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вчора тут був посол Росії, який підняв багато шуму про те, наскільки Мексика і Росія так близькі. Цього, вибачте, ніколи не було. Цього ніколи не може статися", - заявив Салазар у своєму виступі в нижній палаті Конгресу Мексики.

Він також зазначив, що Мексика повинна бути солідарна з Україною проти Росії.

"Я дуже добре пам'ятаю, що під час Другої світової війни між Мексикою і Сполученими Штатами не було розбіжностей, обидві країни були єдині проти того, що робив Гітлер", - додав він.