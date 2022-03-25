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Посол США закликав Мексику стати на бік України в боротьбі з Росією

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Мексика, П'ятниця 25 березня 2022 05:34
Посол США закликав Мексику стати на бік України в боротьбі з Росією Фото: посол США в Мексиці Кен Салазар (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Посол США в Мексиці Кен Салазар закликав мексиканських законодавців приєднатися до Сполучених Штатів у підтримці Києва проти вторгнення Росії в Україну. Це сталося на наступний день після того, як його російський колега закликав Мексику кинути виклик "дядькові Сему".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вчора тут був посол Росії, який підняв багато шуму про те, наскільки Мексика і Росія так близькі. Цього, вибачте, ніколи не було. Цього ніколи не може статися", - заявив Салазар у своєму виступі в нижній палаті Конгресу Мексики.

Він також зазначив, що Мексика повинна бути солідарна з Україною проти Росії.

"Я дуже добре пам'ятаю, що під час Другої світової війни між Мексикою і Сполученими Штатами не було розбіжностей, обидві країни були єдині проти того, що робив Гітлер", - додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що китайська влада усвідомлює всі жахливі економічні наслідки, які можуть бути, якщо вона буде надавати військову допомогу Російській Федерації.

Ми також писали про те, що Байден хоче виключення Росії з "Великої двадцятки" та участі України в її засіданнях.

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