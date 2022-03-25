Посол США закликав Мексику стати на бік України в боротьбі з Росією
Посол США в Мексиці Кен Салазар закликав мексиканських законодавців приєднатися до Сполучених Штатів у підтримці Києва проти вторгнення Росії в Україну. Це сталося на наступний день після того, як його російський колега закликав Мексику кинути виклик "дядькові Сему".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Вчора тут був посол Росії, який підняв багато шуму про те, наскільки Мексика і Росія так близькі. Цього, вибачте, ніколи не було. Цього ніколи не може статися", - заявив Салазар у своєму виступі в нижній палаті Конгресу Мексики.
Він також зазначив, що Мексика повинна бути солідарна з Україною проти Росії.
"Я дуже добре пам'ятаю, що під час Другої світової війни між Мексикою і Сполученими Штатами не було розбіжностей, обидві країни були єдині проти того, що робив Гітлер", - додав він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що китайська влада усвідомлює всі жахливі економічні наслідки, які можуть бути, якщо вона буде надавати військову допомогу Російській Федерації.
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