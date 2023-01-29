Посол США в ООН: Смертельный голод в Сомали - последняя неудача мирового сообщества
США призывают мировых доноров помогать голодающим африканским странам, в частности Сомали, гораздо больше, чем они делают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в воскресенье, 29 января, призвала доноров мира оказать немедленную помощь стране, столкнувшейся со смертельным голодом, который она называет "последней неудачей международного сообщества".
Находясь в Могадишо, посол США услышала, пожалуй, самое яркое предупреждение о кризисе: чрезмерная смертность во время самой длительной засухи в сомалийской истории почти наверняка превысит количество смертей от официально объявленного в стране голода 2011 года, когда погибло более четверти миллиона человек.
"По данным ООН, без взносов других доноров критически важная продовольственная помощь для поддержки 4,6 млн человек в Сомали прекратится до апреля", - подчеркнула она.
AP News напоминает, что предположительно десятки тысяч человек погибли из-за засухи, которая также поразила части соседних Эфиопии и Кении. По данным Управления ООН по делам детей, более полумиллиона детей младше 5 лет только в Сомали страдают от острого недоедания. Миллионы поголовья скота, необходимого для здоровья и благополучия семей, погибли.
"Около 2 млн голодных людей в Сомали находятся в кризисной точке, когда тела начинают есть сами себя. Около 900 000 из них живут в районах, подконтрольных экстремистам Аль-Шабаб, что осложняет попытки понять последствия засухи и оказать людям помощь", - пишет издание.
Издание пишет, что Соединенные Штаты в то ж время профинансировали примерно 80% потребностей страны, предоставив Сомали 1,3 млрд долларов с начала 2022 финансового года. В воскресенье посол Томас-Гринфилд объявила о еще 40 млн долларов.
Недавно РБК-Украина сообщало, что посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд направилась в Африку в пределах большого поворота Администрации президента США Джо Байдена ко второму по величине континенту мира.
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