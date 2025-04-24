Посол Японии передал Киеву технику для быстрой ликвидации последствий ударов РФ, - Кличко

"Мини-экскаваторы, благодаря своим компактным размерам, позволяют работать в плотной городской застройке или в условиях ограниченного доступа. Они особенно эффективны для быстрой ликвидации воронки после прилетов вражеских ракет и дронов. Более мощные экскаваторы (их получили 2) привлекут к масштабным работам по реконструкции территорий, подвергшихся значительным повреждениям", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева вместе с послом Японии уже передали новую технику КО "Киевзеленстрой".

Также технику можно использовать для подготовки основы к озеленению города.

Помощь оказана в рамках Программы неотложного восстановления и реконструкции Украины, которую правительство Японии реализует через Японское агентство международного сотрудничества (JICA), отметил Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в результате комбинированной вражеской атаки на Киев минувшей ночью разрушения зафиксированы в 4 районах города. Больше всего пострадал Святошинский район, где повреждены 12 зданий, погибли 8 человек и пострадали 77.