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Посол Германии о восстановлении Украины: нужно более 400 млрд долларов в ближайшем десятилетии

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Понедельник 01 мая 2023 20:16
Посол Германии о восстановлении Украины: нужно более 400 млрд долларов в ближайшем десятилетии Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина совместно с Европейским союзом и Всемирным банком посчитала, что на восстановление Украины понадобится более 400 млрд долларов в ближайшие десятилетия.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского форума по безопасности.

Она отметила, что восстановление Украины уже началось и оно потребует значительных средств в рамках международной поддержки.

"Украинское правительство совместно с ЕС и Всемирным Банком подсчитало, что финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного в настоящее время имущества достигнут более 400 млрд долларов в ближайшем десятилетии", - заявила посол.

Она добавила, что для сохранения доверия парламентариев стран, выделяющих эти средства, Украине придется стать образцом по предотвращению и противодействию коррупции, верховенству права и надлежащему управлению.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

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