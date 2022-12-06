Посол в Германии: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

Украине нужны не посредники, а союзники, потому что войну с Россией нельзя завершить умиротворением агрессора.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Войну нельзя просто закончить, ее нужно выиграть. Мира не достичь через умиротворение, его нужно завоевать", - написал Макеев.

Посол подчеркнул, что демократические ценности Украины без обсуждения следует защищать. Макеев также заявил, что Украине, которая борется за свою территориальную целостность и суверенитет, нужна поддержка союзников.

"Украине не нужны посредники, ей нужны союзники", – подчеркнул он.