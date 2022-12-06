Посол в Германии: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники
Украине нужны не посредники, а союзники, потому что войну с Россией нельзя завершить умиротворением агрессора.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Войну нельзя просто закончить, ее нужно выиграть. Мира не достичь через умиротворение, его нужно завоевать", - написал Макеев.
Посол подчеркнул, что демократические ценности Украины без обсуждения следует защищать. Макеев также заявил, что Украине, которая борется за свою территориальную целостность и суверенитет, нужна поддержка союзников.
"Украине не нужны посредники, ей нужны союзники", – подчеркнул он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров . При этом, по его мнению, Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.
В Германии с удивлением и преимущественно неприятием отреагировали на слова президента Франции о предоставлении России "гарантий безопасности".
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