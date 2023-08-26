Посол Макеев о медленном контрнаступлении ВСУ: причина - нерешительная военная поддержка Запада

Одной из причин нынешних трудностей контрнаступления Вооруженных сил Украины является нерешительная военная поддержка со стороны западных партнеров.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.

"Россия имела время выстроить баррикады", - заявил он, говоря о причинах медленного контрнаступления ВСУ.

При этом нерешительная военная поддержка со стороны западных стран также является одной из причин медленного контрнаступления.

"Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления".

По словам Макеева, в этих бригадах сейчас много западного оружия и боеприпасов.

Посол также упомянул о ведущихся в Германии дебатах по поводу поставок бронетранспортеров и зенитных установок.

Контрнаступление ВСУ

Этим летом Силы обороны начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы вошли в населенный пункт Работино Запорожской области и установили там украинский флаг.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

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