RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Посол ФРН щодо вступу України в НАТО: у альянсу проблеми з країнами, де є війна

Автор: Юлія Струк

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому НАТО не бере нашу державу до альянсу. За її словами, НАТО завжди мав проблеми з країнами, де є війна.

Про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Вона підкреслила, що НАТО співпрацює з Україною буквально кожен день.

"Думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це станеться не завтра, оскільки це буде політичне рішення. НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Бо одна з переваг НАТО - п’ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - заявила посол.

Диппредставник відповіла на питання, чому альянс узяв під свою парасольку країни Балтії, хоча російський міністр закордонних справ Євген Примаков заявляв, що Росія цього не допустить.

"Це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей. Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту", - пояснила Фельдгузен.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні багато країн НАТО тримають Україну на відстані. І українська сторона почасти в цьому сама винна.

Як писало РБК-Україна, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

А у Франції прямо заявили, що ще не склалися умови для вступу України до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияпосолНАТОДонбас