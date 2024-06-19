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Посол Эстонии: Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять меньше 10 лет

Фото: Аннели Кольк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет. Однако это зависит не только от Киева, но и от остальных 27 стран-членов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Она напомнила, что в случае Эстонии это заняло 10 лет. "Но я также должна сказать, что мы не были в центре войны. Не было такой срочности", - сказала она.

По ее словам, трудно устанавливать какие-либо сроки, поскольку это будет зависеть не только от Украины, это будет зависеть от всех 27 стран-членов, а также от процедур в Европейском Союзе.

"Эти процедуры существуют уже более 40 лет, и поэтому все это может занять время, но когда я вижу реформы, всю скорость и самоотверженность лидеров и людей, я сохраняю оптимизм, что это может занять меньше 10 лет", - добавила Кольк.

Посол также сообщала, что Эстония назначила своего эксперта, который поможет Украине в этих переговорах, бывшего главного переговорщика по вступлению Эстонии в Европейский Союз. "И я знаю, что все остальные европейские страны очень стараются помочь Украине", - сказала она.

 

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале 2024 года оптимизм среди украинцев по срокам вступления в ЕС снизился. Около половины считают, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет. В частности, 23% заявили, что вступление произойдет за 1-3 года (в июле 2023 года так считали 36%), а 27% - что в течение 3-5 лет (в июле 2023 года - 23%).

Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% - через 10-20 лет.

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ЭстонияВступление в ЕС