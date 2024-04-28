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Посол ЕС заявила о готовности Украины к переговорам в июне о вступлении в блок

Фото: посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинская сторона готова к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. Их старт ожидается во второй половине июня.

Об этом заявила руководитель Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".

Дипломат отметила, что основным фактором, влияющим на присоединение новой страны к ЕС, является единодушие всех членов блока.

"Это то, на что я всегда обращаю внимание своих украинских коллег - как бы незначительны ни казались интересы отдельных стран-членов ЕС, они имеют значение", - сказала она.

Матернова добавила, что, учитывая это, она надеется, что "в конце июня мы начнем переговоры с Украиной и Молдовой".

"Политический сигнал был отправлен еще в декабре прошлого года. Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", - заявила посол.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Отметим, что фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались - сейчас идет скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям Евросоюза, а также продолжается формирование переговорной рамки.

Ранее в марте Еврокомиссия одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Добавим, в середине апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, которая даст старт переговорному процессу по вступлению Украины в ЕС, ожидается во второй половине июня.

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Вступление в ЕС