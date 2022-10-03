Посол ЕС рассказал об отличиях в восприятии роспропаганды внутри Европы

По его словам, например, для Эстонии, где он родился, - Россия, русскоязычное пространство, российская пропаганда всегда были ежедневной реальностью. Также он привел в пример себя: вырастая в СССР, прожив первые 25 лет своей жизни в СССР, он заверил, что имеет иммунитет к российской пропаганде и может ее распознать, но так не везде, как в Эстонии.

"Каждая страна имеет собственную оценку рисков безопасности, основанную на географии, соседях, историческом опыте. Здесь нет никакого секрета. Я помню, когда я еще работал эстонским дипломатом, у нас были серьезные дискуссии в МИД: нам нужно быть более активными по отношению к Северной Африке, потому что это важно для наших партнеров, Франции, Италии, Мальты и т.д. Возможно, нас самих это не так касается, но все равно, это касается наших партнеров. Или возьмем миграционный кризис 2015-2016 годов. Он затронул пограничные страны ЕС, как Италию, Грецию, Мальту, транзитные страны, как Венгрию, страны назначения, преимущественно Германию, а также Швецию. Но в отдельных восточноевропейских странах обычные люди - я не говорю о правительствах, именно об обычных людях - говорили: а где этот миграционный кризис?" - объяснил он.

Как рассказал Маасикас, в некоторых странах западнее люди могут даже искренне не представлять, что пропагандистская атака уже имеет место.

"Они никогда с таким не сталкивались. Возьмем, скажем, Ирландию. Там демократия уже сотню лет, они не переживали нацистский режим, не переживали советский режим, что для них хорошо. И я понимаю, когда ирландцы говорят, что они полностью удивлены, что эти какие-то новости, какие-то фейковые новости - это хорошо таргетированная российская пропаганда. С 2014 года, когда стало расти это осознание, в составе Европейской дипломатической службы есть выделенное подразделение, которое борется с российской пропагандой и дезинформацией", - говорит посол.

При этом, он подчеркивает, что поддержка Украины странами Европы - это не данность и за нее нужно ежедневно бороться.

"И ваша власть как раз это и делает. Президент Зеленский обращается к обществам, парламентам, университетам и политическим лидерам стран ЕС каждый день. А ваши действия говорят красноречивее слов. Все эти факторы имеют значение. Но вы совершенно правы: ничто в общественном мнении не должно восприниматься как данность", - объясняет он.

В то же время посол отмечает, что один из главных факторов, способствовавших очень быстрому развитию отношений между ЕС и Украиной - это именно благоприятное общественное мнение.

"Когда обсуждалось получение Украиной кандидатского статуса, не один глава страны-члена говорил: мое правительство пока не склонно открывать перспективы расширения ЕС для любых стран, но в случае с Украиной - я вижу, что мой народ это поддерживает!" - говорит Маасикас.

Поэтому Украина, по его мнению, должна принимать во внимание те вещи, которые важны для ее союзников и демонстрировать солидарность.

"Но я хочу подчеркнуть: эта война беспрецедентна, ее нельзя сравнивать с примерами, которые я привел. Что у нас сейчас: ядерное государство атакует своего соседа без всякой причины, в Европе. Это серьезно. Это самый серьезный кризис для каждой европейской страны, независимо от того, думают ли люди там, что российские танки могут завтра прийти в их дом или нет. Серьезность ситуации признается по всему ЕС", - констатирует посол.