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Посол ЄС прокоментував ситуацію в українській енергетиці

Київ, Середа 23 вересня 2020 10:51
Посол ЄС прокоментував ситуацію в українській енергетиці
Фото: Матті Маасікас (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Газовий ринок України працює за правилами Європейського союзу. При цьому у вугільному секторі є певні проблеми.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

За його словами, Україні необхідно досягти європейських стандартів у сфері енергетики, щоб торгувати з Євросоюзом.

"Газовий ринок загалом працює за правилами ЄС, що є величезним досягненням, з'явився газовий ринок, ціни пішли вниз, а джерела газу диверсифіковані і т. д. А тепер подивіться на вугільний сектор, де, скажімо так, не багато всього зроблено", - сказав Маасікас.

Він зазначив, що необхідно дати час і сподіватись, що інституції почнуть працювати належним чином. При цьому Маасікас вважає, що енергетика є сферою, де особиста зацікавленість олігархів проявляється сильніше всього.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна відмовилася від проекту "Енергетичний міст" з ЄС. Проект включав добудову двох блоків Хмельницької АЕС.

Також повідомлялося, що Кабмін створив робочу групу для об'єднання "Центренерго" з вугільними шахтами.

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