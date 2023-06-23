Посол ЕС посоветовал Украине вернуть е-декларирование для ускорения вступления в ЕС

Как сообщает РБК-Украина , об этом в своем микроблоге в Twitter заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он отметил, что в последнее время достижения Украины по пути в ЕС вызвали восхищение.

"Теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы к осени завершить те несколько оставшихся дел. Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, возобновление декларирования имущества - хороший тест на подлинную преданность делу", - написал Маасикас.

Вступление Украины в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюз могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся уже к концу 2023 года.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости" . Он сообщил, что в случае отсутствия форс-мажоров, переговоры по членству в ЕС могут начаться до конца текущего года.

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