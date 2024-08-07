Посол Бродский: Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке

Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке. Страна надеется, что и Иран с "Хезболлой" не заинтересованы в ней также, поскольку полномасштабное нападение на Израиль будет иметь для них очень высокую цену.

"Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" тоже не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль", - сказал он.

И, по мнению посла, эту цену заплатит не только "Хезболла", а, к сожалению, ее заплатит и страна, на территории которой действует "Хезболла" - это Ливан.

"Это страна с несчастной судьбой, к сожалению, раздираемая внутренними конфликтами, этническими, религиозными. Тем не менее, эта страна несет ответственность за ту угрозу, которая выходит в отношении Израиля с ее территории", - добавил Бродский.

При этом, по словам посла, риск начала действительно большой войны на Ближнем Востоке существует всегда, и Израиль готов к такому сценарию.

"Мы долгие годы готовились к возможности войны на нескольких фронтах. Да, к сожалению, произошла трагедия 7 октября, к которой мы очевидно не были готовы, были допущены очевидные просчеты, и нам еще предстоит сделать работу над ошибками и понять, почему это произошло. Но в целом мы готовы к угрозам, которые исходят от Ирана, которые исходят от "Хезболлы", от ХАМАС и сделаем все для того, чтобы защитить израильтян, защитить Израиль", - констатировал он.