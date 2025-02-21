Посол Австрии Арад Бенкьо: Мирные переговоры не должны происходить за спиной Украины

В отличие от большинства своих стран-соседок, Австрия не является членом НАТО, хотя и входит в Евросоюз. "Мы нейтральны военно, но не политически. Политически мы стоим на стороне Украины вместе с нашими европейскими партнерами в ЕС", – уверяет РБК-Украина чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Киеве Арад Бенкьо. Далее дипломат подробно рассказывает о том, какую именно помощь его страна, отдельные города и организации оказывают Украине: гуманитарную, экономическую и финансовую.

При этом, как уверяет Бенкьо, страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину после формирования нового правительства, которое затянулось уже на несколько месяцев.

В разговоре с послом РБК-Украина коснулось и ключевой международной темы последних недель – переговоров по завершению войны в Украине. "В переговорах должны участвовать и Украина, и Евросоюз", – говорит Бенкьо. И добавляет, что его страна, в силу своего нейтралитета, готова выступить площадкой для любых переговоров.

– Чего Украине стоит ожидать от коалиционных переговоров в Австрии? Видите ли вы какие-то опасности для Украины?

– Австрия поддерживала Украину с полной солидарностью с 24 февраля 2022 года. И мы будем продолжать это делать. Конечно, я не знаю, какой именно будет внешняя политика нового правительства, но в Австрии существует проевропейское понимание, которое разделяет большинство австрийцев.

Австрия получает много преимуществ от Европейского Союза. И Австрия голосует в вопросах внешней политики в соответствии с национальными интересами и в проевропейском духе. В общем, я не предвижу колебаний в нашей политике в отношении Украины. И совершенно ясно, что в обществе большинство поддерживает Украину, которая является очевидной жертвой в неспровоцированной войне России против Украины.

– Итак, в целом, политика Австрии при возможном новом правительстве останется в основном такой же, последовательной, не так ли?

– Основы австрийской внешней политики базируются на фундаментальных ценностях демократии, верховенства права и защиты прав человека. Международное право и Устав ООН являются основой нашей международной деятельности, и мы будем продолжать однозначно выступать за международный порядок, основанный на правилах. И это касается также, конечно, и российской военной агрессии против Украины.

– Ранее в ЕС Венгрия выступала как источник постоянного недовольства любыми проукраинскими шагами ЕС. Теперь к ней присоединилась Словакия. Есть ли риск, что Австрия может стать третьей в этом клубе?

– Конечно, Австрия имеет долгую общую историю с Венгрией и Словакией, но есть несколько причин, которые затрудняют сравнение. Во-первых, мы являемся федеративным государством, а это означает, что наши провинции – земли – также имеют значительные полномочия. Во-вторых, социальное сотрудничество. У нас очень сильные группы интересов, которые ищут баланс между работодателями и работниками и успешно способствуют социальному миру в Австрии.

Несмотря на поляризацию в Европе и других странах, они продолжают очень хорошо работать вместе. Таким образом, региональное измерение и социальное партнерство обеспечивают стабильность системы. Кроме того, мы являемся плательщиками нетто в ЕС и очень хорошо понимаем, как можно договариваться об ответственной политике и поддерживать ее в Брюсселе.

– А насколько активно тема российско-украинской войны обсуждалась в Австрии в СМИ, среди людей, политиков во время парламентской избирательной кампании?

– Все партии в парламенте согласны с тем, что Россия является агрессором. И что в Украину вторглись в ходе полномасштабной войны, которая никоим образом не является оправданной.

Тема войны России против Украины не была очень сильной в избирательной кампании, поскольку основное внимание уделялось социальным вопросам, высокой инфляции и, как следствие, потере покупательной способности граждан, нелегальной миграции или проблемам в секторе здравоохранения.

– Как в Австрии видят перспективы любых мирных переговоров?

– Для нас вполне понятно одно: мирные переговоры не должны происходить без Украины или за ее спиной.

Очевидно, что Украина очень храбро борется за свою независимость. Никто не ожидал, что почти три года спустя мы все еще можем сидеть в демократической Украине. И это наша основа, это наш ориентир, что Украина должна решить, когда наступит время для компромиссов. А компромиссы всегда очень болезненны.

Наша позиция, конечно, заключается в том, что мы уважаем полный суверенитет и целостность Украины в границах 1991 года. Но, конечно, мы также должны учитывать реальность, ситуацию на местах и то, что смерть и разрушения означают для многих семей на линии фронта, в центральной Украине и даже за рубежом: потеря жизни, потеря имущества, потеря перспективы.

У нас есть политическое обязательство, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И мы потратили почти 300 миллионов евро на двустороннюю помощь – гуманитарную, экономическую и финансовую.

– Но не на военную, не так ли?

– Не военную. Позвольте мне подчеркнуть, что мы нейтральны военно, но не политически. Политически мы стоим на стороне Украины вместе с нашими европейскими партнерами в ЕС.

– Президент Зеленский недавно сказал, что Украина близка к миру, как никогда раньше. Есть ли у вас такое ощущение? Вы разделяете эту точку зрения?

– Ну, я здесь уже тридцать три месяца, со 2 мая 2022 года. Я помню, что когда у нас был первый брифинг в конференц-зале – а первые пару месяцев мы проводили их каждый день – мы видели, что фронт движется быстрее, чем сейчас, мы не знали, в каких условиях мы будем сидеть в сентябре 2022 года. А потом в сентябре 2022 года вам удалось отвоевать Харьковскую область, большую территорию.

Поэтому я считаю, что здесь очень трудно делать прогнозы, и никогда нельзя исключать сюрпризов и неожиданного развития событий.

Однако я понимаю, что очень много людей понесли потери, очень много людей потеряли членов семьи, получили ранения или даже погибли. Целая нация травмирована ночными и дневными атаками. 10 октября 2022 года ракеты упали всего в 450 метрах отсюда, на улице Шевченко, и все здание содрогалось. Что я также научился ценить, так это изобретательность украинцев, выносливость украинцев – то, чему Европа может поучиться.

А что касается переговоров, то между американцами и россиянами переговоры продолжаются. Как я уже говорил, Украина должна быть вовлечена, ЕС должен быть вовлечен. В переговорах должна участвовать и Украина, и Евросоюз. И Австрия, как нейтральная страна, предложила свои услуги в качестве принимающей стороны переговоров между вовлеченными сторонами. Важно отметить, что Австрия также является местом расположения 52 международных организаций, в том числе 18 организаций системы ООН.

– Это как раз и было моим следующим вопросом. Так какую роль может играть Австрия – в частности, благодаря своему нейтральному геополитическому статусу – в этих переговорах? Просто быть местом потенциальных переговоров?

– Когда тогдашний канцлер Карл Негаммер встретился с президентом Зеленским в середине декабря, они обсудили активизацию совместных усилий для достижения полного, справедливого и прочного мира. Канцлер Негаммер подчеркнул, что Вена как столица нейтральной страны всегда готова принять будущие мирные переговоры. У нас был саммит между Брежневым и Картером в 1979 году, Кеннеди и Хрущевым в 1961 году.

Будучи местом многочисленных международных организаций, Австрия проводит внешнюю политику, выступающую за диалог и ответственность. В Австрии расположена штаб-квартира МАГАТЭ, которая занимается вопросами ядерной энергетики. Но в Вене есть и другие организации, которые занимаются этим вопросом, например, Энергетическое сообщество ЕС. Итак, энергетика – это один из многих вопросов, которые можно было бы обсудить.

В любом случае, европейцы должны иметь место за столом переговоров – не только потому, что мы являемся крупнейшими донорами, но и потому, что Украина является европейской страной, которая борется за наши ценности и свободу. Австрия готова и хочет помочь в восстановлении Украины. У нас здесь много австрийского бизнеса, который инвестирует (в Украину, - ред.), и почти все они все еще остаются в стране.

– Давайте перейдем к австрийской помощи Украине. Что уже сделано и какие планы на ближайшее будущее? И более общий вопрос: по вашему мнению, может ли Европейский Союз потенциально заменить США как ключевого донора для Украины, поскольку США в целом сокращают свою внешнюю помощь?

– В общем, Австрия потратила около 300 миллионов евро двусторонней помощи. Существует также помощь от ЕС, которая распределяется между странами в соответствии с их ВВП. Австрийская часть ВВП ЕС составляет 2,8%. В 2022 году австрийская поддержка была в основном сосредоточена на гуманитарной помощи, восстановлении разрушенных домов, доставке воды, предметов гигиены, продуктов питания или денежной помощи и тому подобное.

В 2023 году мы начали разнообразить (помощь, - ред.). Одним из направлений являются программы финансовой поддержки (краткосрочные для поддержки базовых услуг и инфраструктуры; долгосрочные для восстановления). Другое направление – различные формы поддержки: антикоррупционная, судебная экспертиза, искусство, культура и спорт, ядерная безопасность, международная правоохранительная деятельность, гендерное равенство, защита журналистов, управление воздушным движением и т.д.

В гуманитарной сфере разнообразие нашей поддержки впечатляет: через Красный Крест работают так называемые мобильные медицинские пункты. Это автомобили скорой помощи, которые ездят по небольшим селам, в которых сидят врач и медсестра. Они едут к старикам, которые одиноки, они не хотят переезжать, у них есть свой дом, где они всегда жили. Им приносят еду, средства гигиены, проверяют, не нуждаются ли они в лекарствах, общаются с ними, потому что это тоже им нужно.

Другой момент – это психосоциальная поддержка, которая увеличилась, особенно с середины 2023 года. Начиная от "Каритаса", который оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, и заканчивая программой, которой занимается наш сотрудник по вопросам образования, проводя тренинги для учителей о том, как справляться с травмами детей.

Во многих местах социальными центрами управляют международные организации, такие как ЮНИСЕФ, Фонд ООН в области народонаселения, Управление ООН по делам беженцев или австрийские неправительственные организации, которые их основывают. Все они имеют разные названия, но делают одно и то же. Обычно это пункт помощи, центр, где вы получаете психосоциальную поддержку, юридическую помощь, если ваши документы были уничтожены из-за того, что вы с оккупированной территории. Обычно там есть место отдыха для молодежи, для пожилых людей. Оно отапливается, поэтому люди, которые не имеют электричества, могут погреться, встретиться друг с другом.

Это генераторы, автомобили скорой помощи, школьные автобусы, микроавтобусы, пожарные машины, которые привозят в Украину с помощью государства, регионов, общин, бизнес-сектора или частных инициатив. Например, Вена привезла для украинских больниц большую больничную кровать, другие города прислали медицинские инструменты, которые помогают спасать жизни украинцев. Другие сосредотачиваются на отправке ноутбуков, компьютеров, школьной мебели для детей, чтобы улучшить их обучение.

Не в последнюю очередь мы также поддерживаем различные украинские инициативы: "Grain from Ukraine" – инициатива для того, чтобы покупать украинское зерно и доставлять его в бедные страны, такие как Йемен, Сомали, Южный Судан и т.д. Также значительная сумма была выделена на гуманитарное разминирование, необходимое особенно на востоке, на деоккупированных территориях, но не только там.

– Есть ли какое-то внутреннее давление в вашей стране, когда люди говорят: почему мы тратим все эти миллионы на Украину, вместо того, чтобы тратить их здесь, у себя дома?

– Не очень. Большинство помощи предоставляется с помощью организаций ООН или австрийских неправительственных организаций. Публичность относительно низкая, и я считаю, что иногда это немного печально, потому что мне хотелось бы, чтобы украинская общественность знала, что мы делаем. Все политические партии соглашаются с тем, что в гуманитарной сфере поддержка Украины является абсолютно важной и правомерной.

– Сколько украинских беженцев проживает в Австрии и какую политику в отношении них проводит ваше правительство? Хотят ли, чтобы наши люди оставались там, или мягко подталкивают их к возвращению в Украину после окончания войны? И ожидаются ли какие-то изменения после формирования нового правительства?

– Статус временной защиты для украинцев в Австрии продлен до марта 2026 года. Поэтому любой украинец, прибывающий в Австрию, может попросить о временной защите, поскольку полномасштабная война все еще продолжается. У нас около 85 000 украинских беженцев в Австрии. Насколько мне известно, около 30 процентов из них имеют работу. За это время многие из них выучили немецкий язык. Большой процент составляют женщины и дети.

Украинцы интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран, и это факт. Украинские беженцы относительно быстро выходят на рынок труда, они отдают своих детей в школу. Собственно, в две школы – с понедельника по пятницу в австрийскую школу, которая является обязательной, а в субботу многие украинские дети ходят в украинскую школу, чтобы изучать украинский язык и украинскую историю. Я думаю, что это очень важно – чтобы они продолжали это делать, потому что для того, чтобы хорошо разговаривать на немецком языке, вы также должны хорошо знать свой родной язык.

– Недавно разгорелся большой скандал, когда выяснилось, что российское подразделение банка Райффайзен является самым прибыльным во всем концерне. Более того, этот департамент очень тесно сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Почти два года назад руководители всей группы Райффайзен обещали сократить свою деятельность в России или даже продать российский бизнес. Но, как мы видим, происходит обратное. Что же с этим можно сделать? Какова позиция австрийского правительства по этому поводу?

– Случай с Raiffeisen Bank International (RBI) или другими международными компаниями, работающими в России, является очень чувствительным. RBI – это частная компания. Известно, что они существенно сократили свою деятельность на российском рынке и объявили, что будут продолжать это делать.