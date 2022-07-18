Посли країн ЄС та Ізраілю відвідали Вінницю

У понеділок, 18 липня, посли ЄС та Ізраїлю в складі 20 дипломатів відвідали Вінницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Сьогодні тут делегація послів країн ЄС та Ізраїлю - 20 дипломатів приїхали підтримати вінничан", - написав він.

За його словами, Вінниця є тепер на карті воєнних злочинів РФ.

"Уже понад три тисячі крилатих ракет застосувала росія проти України. 14 липня ракети "Калібр" влучили у будинок культури, автостоянку біля лікарні та парк… Три ракети - ціна життя 24 людей,- нагадав він. - Троє дітей - 4-річна Ліза, 7-річний Максим і 8-річний Кирило… У лікарнях досі 63 поранених. Чотирьох важкохворих перевезли в лікарні Львова та Польщі… Двоє пацієнтів - у критичному стані".

За словами Борзова, наразі, площа Перемоги в Вінниці перекрита.

"Працюють слідчі. Громадський транспорт проїжджає не зупиняючись... А фасад Будинку офіцерів вистояв. Звернувся до дипломатів із проханням допомогти його врятувати", - розповів він.