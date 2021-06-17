Посли G7 закликали якнайшвидше провести вибори у 18 громадах Донбасу
Місцеві вибори в окремих територіальних громадах на Донбасі необхідно провести якомога швидше. Також Україні потрібно продовжити зміни Виборчого кодексу.
Про це йдеться в повідомленні на Twitter-сторінці британського головування в групі послів G7.
Повідомляється, що посли "Великої сімки" провели зустріч з представниками ЦВК і громадянської мережі ОПОРА, на якій підкреслили необхідність подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.
Крім того, посли G7 закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройшли в жовтні 2020 року, але не в деяких прифронтових громадах. Це пояснюється тим, що на підставі інформації військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, СБУ і військових, Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення виборів.
Зокрема, в прифронтовій зоні неможливо гарантувати безпеку виборців, а також є висока терористична загроза.
Місцеві вибори не проводилися у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті та інших територіальних громадах.