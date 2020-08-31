Посли ЄС схвалять санкції проти Білорусі наступного тижня, - журналіст

Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin ru)

Наступного тижня посли країн Європейського союзу схвалять санкції проти Білорусі. Робота над ними триває.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, робочі групи цього тижня завершать роботу над санкціями ЄС проти Білорусі.

"Вони повинні бути схвалені послами ЄС наступного тижня", - підкреслив Йозвяк.

Нагадаємо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Минулого тижня Лукашенко виступив з погрозами відповісти на санкції з боку ряду країн проти Білорусі. Зокрема, відповідні заходи можуть запровадити стосовно Литви і Польщі. За словами білоруського лідера, повітряний простір можуть закрити для авіакомпаній з цих країн.