Посли 11 країн вимагають виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами 

Посли іноземних країн вимагають від України виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами в "зелену" енергетику, в якому вказаний чіткий графік погашення накопичених боргів за вироблену "зелену" електроенергію, а також обов’язок держави закладати в державному бюджеті на наступний рік 20% коштів на часткове фінансування виробництва зеленої енергії.

Про це йдеться у зверненні до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля послів 11 країн, зокрема Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Туреччини, Данії, Бельгії, Південної Кореї.

Як зазначається, підписання урядом Меморандуму про взаєморозуміння з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики стало важливим кроком у пошуку виходу з кризи в галузі - інвестори добровільно погодились на зниження "зеленого" тарифу, а влада зобов’язалась погасити борги перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

Меморандум став основою для прийняття парламентом закону № 810 від 21 липня 2020 року, який, своєю чергою, передбачав скорочення "зеленого" тарифу починаючи з 1 серпня 2020 року.

Очікувалося, що закон № 810 відновить платіжну дисципліну з боку "Гарантованого покупця" (ГП), зокрема, шляхом розблокування додаткових джерел фінансування для ГП, таких як 20% співфінансування платежів за "зеленим" тарифом з державного бюджету та випуск державних облігацій для погашення накопиченого боргу ГП перед виробниками відновлюваної енергії.

"Ми дуже стурбовані тим, що Гарантований покупець досі не виконує своїх зобов’язань відновити повні та своєчасні платежі виробникам відновлюваних джерел енергії та розпочати погашення накопиченого боргу ГП до кінця 2020 року. Це є порушенням угоди згідно з меморандумом", - зазначається у зверненні.

Посли нагадали, що влада не виконує свої зобов’язання. На їх думку, це негативно вплине на діловий та інвестиційний клімат України.

"Україні буде важко досягти цілі щодо відновлюваних джерел енергії, визначеної Енергетичною стратегією України та міжнародними зобов’язаннями України в рамках Паризької кліматичної угоди, якщо інвестори не можуть покладатися на законодавчу базу України та рішучість Уряду виконувати свої зобов’язання", - наголосили посли.

Посли очікують, що Україна виконає свої зобов’язання щодо відновлення сприятливих і сталих умов для інвесторів у секторі відновлюваних джерел енергії. Це послужить зміцненню довіри інвесторів до України, додали вони.

Нагадаємо, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні повинно бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

4 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. Законопроект був переданий для підготовки до другого читання за скороченою процедурою.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.