Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Послы Европейского Союза постановили, что ЕС принял новый пакет санкций против России. Это уже 16-й пакет с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

В понедельник решение было официально утверждено на заседании министров иностранных дел.

16-й пакет санкций против РФ

Неделю назад Европейская комиссия начала подготовку новых санкций против Российской Федерации, которые будут направлены на импорт ископаемого топлива, об этом заявила во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

Отвечая на вопрос журналистов относительно оценки санкций ЕС против российских энергоносителей и заявления министра обороны США Пита Гегсета о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров благодаря энергетическим санкциям, Пиньо отметила: "Мы работаем, и в самом деле, мы ввели санкции в отношении российской энергетики с самого начала войны".

Она уточнила, что эти санкции предусматривают постепенное уменьшение зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива.

"Но мы, со своей стороны, со стороны ЕС, имеем несколько пакетов. Мы сейчас обсуждаем 16-й пакет, который также повлияет на энергетику и который будет способствовать постепенному прекращению нашего импорта ископаемого топлива из России", - подчеркнула Пиньо.