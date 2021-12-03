Наслідки стихії. У Львівській області снігопади залишили без світла понад 200 населених пунктів
У Львівській області 121 населений пункт повністю і 92 частково залишилися без електрики через снігопади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ корпоративних зв'язків "Львівобленерго".
"Станом на 09:00 внаслідок негоди знеструмлено 49 ліній напругою 6-10 кВ повністю і 12 - частково, 121 населений пункт повністю і 92 - частково", - йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, у відомстві зазначають, що без світла залишилися:
- Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частина),
- Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька частини),
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини),
- Західному РЕМ (Яворівська частина),
- Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька частина),
- Східному РЕМ (Бродівська частина).
У "Львівобленерго" уточнили, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 221 співробітника компанії та залучено 100 одиниць техніки.
Нагадаємо, синоптики оголосили, що сьогодні в Карпатах - сильний сніг (II рівень небезпеки, помаранчевий). Погодні умови можуть призвести до порушення (у Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях.
Сніг та ожеледиця - у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.