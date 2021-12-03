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Наслідки стихії. У Львівській області снігопади залишили без світла понад 200 населених пунктів

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Львівська область, П'ятниця 03 грудня 2021 13:06
Наслідки стихії. У Львівській області снігопади залишили без світла понад 200 населених пунктів Фото: рятувальна операція в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ольга Белей

У Львівській області 121 населений пункт повністю і 92 частково залишилися без електрики через снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ корпоративних зв'язків "Львівобленерго".

"Станом на 09:00 внаслідок негоди знеструмлено 49 ліній напругою 6-10 кВ повністю і 12 - частково, 121 населений пункт повністю і 92 - частково", - йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, у відомстві зазначають, що без світла залишилися:

  • Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частина),
  • Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька частини),
  • Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини),
  • Західному РЕМ (Яворівська частина),
  • Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька частина),
  • Східному РЕМ (Бродівська частина).

У "Львівобленерго" уточнили, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 221 співробітника компанії та залучено 100 одиниць техніки.

Нагадаємо, синоптики оголосили, що сьогодні в Карпатах - сильний сніг (II рівень небезпеки, помаранчевий). Погодні умови можуть призвести до порушення (у Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях.

Сніг та ожеледиця - у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.

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