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Наслідки санкцій. РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці, - міністр США

Фото: РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Росія змушена використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці. До дефіциту деталей призвели санкції, які були накладені США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців про те, що коли вони знаходять російську військову техніку, вона заповнена напівпровідниками, які військові РФ дістали з посудомийних машин та холодильників", - сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Під час своєї заяви на слуханнях у Сенаті, вона також наголосила, що нещодавно вона зустрічалася з прем'єр-міністром України.

"Експорт американських технологій у Росію впав майже на 70% з моменту початку введення санкцій наприкінці лютого", - підкреслила міністр США.

За словами Раймондо, чий департамент контролює експортний контроль, який становить більшу частину пакету санкцій, три десятки інших країн прийняли аналогічні заборони на експорт, які також поширюються і на Білорусь.

"Наш підхід полягав у тому, щоб бойкотувати російські технології - технології, які б спричинили їхню здатність продовжувати військові дії. І це саме те, що ми робимо", - зазначила вона.

Раймондо також нагадала стосовно нещодавніх повідомлень про те, що два російські виробники танків були змушені призупинити виробництво через брак компонентів.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну США запровадили проти РФ санкції, які залишили агресора без чіпів і суперкомп'ютерів.

Зазначимо, після США світова індустрія комп'ютерних чіпів, включаючи найбільшу тайванську компанію з виробництва напівпровідників TSMC, також почала припиняти продажі в Росію.

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