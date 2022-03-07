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Наслідки обстрілів у Харкові. Як виглядають житлові квартали та центр

Автор: RBC.UA

У Харкові ворожі війська РФ продовжують обстріл бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлових кварталів і цілих населених пунктів, вбиваючи цивільне населення.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів УНІАН.

Харків продовжує стійко тримати оборону перед окупантами в ході війни Росії проти України. Вже котрий день російські війська безжально обстрілюють мирні спальні райони, ведучи прицільний вогонь по житлових будинках.

Ракетні удари були нанесені також по будівлі ОДА, Успенському собору, університету Каразіна і багатьом іншим об'єктам інфраструктури.

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