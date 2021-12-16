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Наслідки негоди в Україні: залишаються знеструмленими десятки населених пунктів

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Україні без світла залишаються 44 населених пункти в одні області. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, станом на ранок,16 грудня внаслідок ускладнення погодних умов та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 44 населені пункти у Львівській області.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що сьогодні в північних областях України очікуються невеликі дощі, а на заході - з мокрим снігом. Місцями синоптики прогнозують туман, а на дорогах ожеледиця.

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