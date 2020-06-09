Наслідки карантину: Бельгія втратила 47 млрд євро

Фото: будівля Європарламенту в Бельгії (УНІАН)

Економіці Бельгії прогнозують три роки втраченого зростання

Економіці Бельгії прогнозують три роки втраченого зростання через пандемію COVID-19. Тільки з середини березня за час карантину втрати склали 47 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters.

Центральний банк Бельгії заявив, що відновлення в 2021-2022 роках не зможе компенсувати прогноз зниження на 9% в цьому році.

Так, валовий внутрішній продукт знизиться на 9% в цьому році, а потім зросте на 6,4% в 2021 році і на 2,3% в 2022 році. У результаті до кінця 2022 року ВВП буде приблизно на 4% нижче, ніж передбачалося до пандемії.

Банк заявив, що від кризи, ймовірно, буде постійний вплив - банкрутство, перехід від тимчасового безробіття до звичайного. До того ж, торгівля не відновиться, як раніше.

Борг Бельгії, який вже становить близько 100% ВВП, повинен зрости приблизно до 120% через збільшення витрат госдарства і зниження темпів зростання. У банку відзначають, що нинішня точка кризи найлегша.

Нагадаємо, Світовий банк спрогнозував падіння світової економіки через падемии на 5,2% в цьому році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур