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Наслідки будуть катастрофічними. У Маріуполі третій день горить сміттєвий полігон

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Маріуполь, П'ятниця 24 червня 2022 10:49
Наслідки будуть катастрофічними. У Маріуполі третій день горить сміттєвий полігон Фото: у Маріуполі загорівся сміттєвий полігон (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

У Маріуполі загорівся законсервований сміттєвий полігон. Вже третій день дим і сморід огортає Приморський район міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день дим і сморід огортає Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щомиті викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають городяни", - заявив він.

Андрющенко також додав, що окупанти не вживають жодних заходів для ліквідації або локалізації загоряння, оскільки не мають потужностей для цього.

"Наслідки такої поведінки будуть катострофічні. Найбільш цинічна деталь - модульні будинки "живого щита" будуються в безладній близькості від звалища на відстані до 1,5 кілометрів. Вся турбота окупантів в одному флаконі", - зазначив заступник мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі досі спостерігається критична ситуація з водопостачанням. Людям доводиться набирати дощову воду.

Крім того, російські війська почали будувати модульні будиночки для бездомних маріупольців. Однак, розташовують їх поруч з лінією оборони.

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