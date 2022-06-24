Наслідки будуть катастрофічними. У Маріуполі третій день горить сміттєвий полігон

У Маріуполі загорівся законсервований сміттєвий полігон. Вже третій день дим і сморід огортає Приморський район міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день дим і сморід огортає Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щомиті викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають городяни", - заявив він.

Андрющенко також додав, що окупанти не вживають жодних заходів для ліквідації або локалізації загоряння, оскільки не мають потужностей для цього.

"Наслідки такої поведінки будуть катострофічні. Найбільш цинічна деталь - модульні будинки "живого щита" будуються в безладній близькості від звалища на відстані до 1,5 кілометрів. Вся турбота окупантів в одному флаконі", - зазначив заступник мера.