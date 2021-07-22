Наслідки боротьби з пандемією: держборг в єврозоні вперше перевищив 100% ВВП

За даними статистичного відомства ЄС, на держборг як і раніше в значній мірі впливають заходи політики щодо пом'якшення економічних і соціальних наслідків вплив пандемії коронавірусу. Крім того, на держборг впливають заходи з відновлення, які продовжували проявлятися в збільшенні фінансування.

Найбільше співвідношення державного боргу до ВВП на кінець першого кварталу 2021 року було зафіксовано в Греції (209,3%), Італії (160,0%), Португалії (137,2%), Кіпрі (125,7%), Іспанії (125,2%), Бельгії (118,6%) і Франції (118,0%), а найнижчий в Естонії (18,5%), Болгарії (25,1%) і Люксембурзі (28,1%).

Нагадаємо, єврозону входять такі 19 країн: Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.

До Європейського союзу входять 27 країн: Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та Швеція.

Згідно з Маастрихтськими критеріями, для вступу в єврозону державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП на кінець фінансового року або впевнено наближатися до цього рівня.