Останній шанс ОПЗ: як флагман великої приватизації йде на дно

Игра на понижение

История с продажей Одесского припортового завода длится уже двадцать пять лет, из которых последние десять – наиболее активные. В сентябре 2009 года 99,57% акций предприятия у государства за 5 млрд гривен купила компания "Нортима", аффилированная с Игорем Коломойским. Но правительство отменило итоги конкурса, обвинив его участников в сговоре с целью занизить стоимость актива.

С приходом к власти Виктора Януковича ОПЗ фактически перешел под контроль другого олигарха – Дмитрия Фирташа. Нынешнее руководство предприятия утверждает, что его компании поставляли на завод российский газ по завышенной цене, выкупая продукцию значительно дешевле ее реальной стоимости. По этим фактам ведет расследование Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). После работы с компаниями Фирташа Одесский припортовый оказался должен структурам бизнесмена 250 млн долларов. Стокгольмский арбитраж подтвердил законность требований компании Фирташа Ostchem к ОПЗ. Но Верховный суд Украины это решение не признал и отправил разбирательство в низшую инстанцию.

Еще раз продать завод правительство попыталось уже в 2016 году. На тот момент глава Фонда госимущества Игорь Билоус якобы убедил премьер-министра, что этот актив готов купить иностранный инвестор, но ему нужно продемонстрировать, что завод работает. Для этого Кабинет министров своим постановлением, по сути, обязал НАК "Нафтогаз" продавать газ предприятию. ОПЗ в итоге так никто и не купил, но у него появился еще один долг – перед НАК в размере 1,5 млрд гривен.

Накопив долги, завод уже не может самостоятельно производить минеральные удобрения, поскольку кредиторы сразу же арестуют их в счет погашения задолженности. Попытка самостоятельно закупать газ закончилась уголовным делом против первых зампредов ОПЗ и "Нафтогаза" Николая Щурикова и Сергея Переломы.

Из-за долгов предприятие полностью перешло на давальческую схему работы, согласно которой оно только предоставляет услуги по переработке газа в аммиак и карбамид. Компания-давалец поставляет на завод сырье и получает готовую продукцию на выходе. ОПЗ в результате зарабатывает на переработке. Минус такой схемы – сезонность. Давальцу выгодно работать весной и осенью: тогда спрос на удобрения растет, а цена газа на рынке не очень высокая. В остальное время производство стоит. И тогда ОПЗ занимается перегрузкой российского аммиака в танкеры из трубопровода "Тольятти-Горловка-Одесса".

Давальческие контракты позволяли заводу зарабатывать и содержать несколько тысяч сотрудников. Только за первое полугодие 2018 года ОПЗ показал чистую прибыль 247 млн гривен. Предприятие за несколько месяцев произвело больше азотных удобрений, чем "ДнепрАзот" Игоря Коломойского и Ostchem Дмитрия Фирташа вместе взятые. Но тут появилась другая проблема – из-за череды коррупционных скандалов крупные трейдеры не хотят иметь дела с проблемным активом.

Весной 2018 года ОПЗ работал с малоизвестной фирмой "Всеукраинская энерго компания" (ВЭК). Она переоценила свои финансовые возможности и не смогла обеспечить завод заявленным объемом газа. ВЭК подала в газотранспортную систему (ГТС) 13 млрд кубометров газа, а Одесский припортовый отобрал в четыре раза больше. "Закрыть вентиль" должен был местный оператор газораспределительной сети "Одессагаз" по требованию оператора ГТС – "Укртрансгаза", который видел, что на завод подается лишний объем топлива.

ОПЗ со своей стороны переработку тоже не прекратил. Газ перестал подаваться на предприятие только 30 апреля, то есть, десять дней оно работало за счет ресурса "Укртрансгаза" (УТГ). Стороны обвиняют друг друга в махинациях. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по этому факту. Речь идет об убытках УТГ на сумму 427 млн гривен.

После этой истории желающих ввязываться в рискованный проект стало еще меньше. Две попытки запустить завод в прошлом году провалились. Малоизвестная компания "Либерти газ" не смогла выполнить условия уже заключенного договора якобы из-за резкого роста цен на газ. Следующим претендентом была британо-оманская фирма ETFX UK GROUP LLC с хорошими финансовыми гарантиями, но со сложной историей бенефициаров. Фонд госимущества долго не мог получить от нее недостающие документы, потому сделка сорвалась.

Плохие перспективы

Параллельно правительство надеялось на успешную приватизацию ОПЗ в 2018 году. От продажи этого актива государство собирается выручить 54 млн долларов. За три года он обесценился в десять раз и продолжает дешеветь.

На конкурсе по отбору приватизационного советника победила Pericles Global Advisory в консорциуме с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital. Однако утверждение Кабмином советника в сентябре заблокировал суд для обеспечения иска "Грант Торнтон" и юридической фирмы "Маршаллер и партнеры" к ФГИ. Компании считают, что их ценовое предложение было лучшим, но конкурс был проведен с нарушениями.

Правительство внесло Одесский припортовый в список большой приватизации на 2019 год, но перспектива его продажи все еще остается весьма туманной.

Руководство завода не единожды заявляло, что в скором времени его можно будет "распилить на металлолом". Самая большая проблема – это массовое увольнение квалифицированного персонала. В конце октября прошлого года начались перебои с зарплатой. Через месяц под предлогом введения военного положения российские контрагенты задержали платежи за перегрузку аммиака – последний источник дохода завода.

В профсоюзе Одесского припортового РБК-Украина рассказали, что на многочисленные обращения Кабинет министров ответил молчанием. За последние два года ушла тысяча человек, сейчас на предприятии осталось около 2,8 тыс. сотрудников. В этих условиях ОПЗ может запустить только половину производственных мощностей: одну аммиачную и одну карбамидную установки.

В конце прошлого года правление завода обратилось к правительству с просьбой вернуть 490 млн гривен переплаты с налога на прибыль и предоставить стабилизационный кредит еще на полмиллиарда гривен.

"Отсутствие персонала и материальных ресурсов может привести к необходимости полной остановки завода и консервации оборудования. Но даже при полной остановке предприятию необходимы средства в размере примерно 92-100 миллионов гривен в месяц на операционные расходы для обеспечения безопасного режима содержания оборудования и охрану объектов завода", – сообщил замглавы правления Владимир Вакеряк.

В начале января первый заместитель председателя завода Николай Щуриков заявил, что предприятие может построить на свободной территории элеватор, чтобы задействовать комплекс по перевалке карбамида для отгрузки зерна. Через две недели после этого заявления стало известно, что у ОПЗ все-таки появился новый давалец. Уже по традиции им стала малоизвестная компания – "Энергетический эквивалент". Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров после этого написал в Facebook, что заручился поддержкой Европейского банка реконструкции и развития для решения проблем завода.

Николай Щуриков при этом отметил, что новый давальческий контракт – последняя попытка запуска ОПЗ. "Если этот контракт не начнет работать, возможности в дальнейшем возобновить производство не будет. Мы практически потеряли квалифицированные кадры и уже не имеем достаточного количества работников для полноценного производственного процесса", – заявил Щуриков.

По информации РБК-Украина, давалец уже заплатил заводу часть денег. На рынке сейчас не слишком высокие цены на газ, и у компании уже есть несколько поставщиков. За счет нового контракта ОПЗ смог вернуть часть персонала на пятидневный график работы и начать предпусковые работы. Первая партия сырья должна зайти на предприятие на этой неделе. Впрочем, по словам одного из осведомленных источников, есть высокая вероятность, что из-за технических проблем завод не удастся запустить.

Новый давалец

О трейдере под названием "Энергетический эквивалент" опрошенные участники и эксперты энергетического рынка ничего не слышали. По данным аналитической платформы Youcontrol, компания была основана в июле 2016 года, основной профиль ее деятельности – "продажа газообразного топлива по трубопроводам". Конечными бенефициарами выступают киевлянин Валентин Сергеев и луганчанин Игорь Ретивов, его супруга значится директором компании.

Валентина Ретивова работает в аграрном секторе с начала 2000-х. До апреля прошлого года в списке учредителей был также Владимир Ильницкий, ныне совладелец газового трейдера "Энерго газ постач". Его полный тезка был помощником беглого народного депутата Александра Онищенко в двух последних созывах Верховной рады.

Игорь Ретивов в свою очередь был в составе учредителей компании "Цито-Оптима", которая уже занималась продажей азотных удобрений ОПЗ. Сейчас Ретивов является совладельцем нескольких зерновых трейдеров: частного предприятия "ИВР-Агро" и научно-производственной фирмы "Омега-Агро". Его партнерами в последней выступают российский бизнесмен Ахмад Дукузов и сын бывшего мэра города Бобровица Станислав Якушко. По данным ГФС, компания накопила налоговый долг 1,65 млн гривен. Ее бывший директор был осужден за уклонение от уплаты налогов, ныне это решение оспаривается в кассации.

Игорь Ретивов сообщил РБК-Украина, что в запланированные изначально сроки запустить ОПЗ не удалось, но в феврале завод точно заработает. Его компания планирует задействовать одну установку по производству аммиака, и две – карбамида. Контракт заключен на четыре месяца до конца мая, компания рассчитывает получать 75 тыс. тонн карбамида в месяц.

"На полную мощность сегодня завод запустить невозможно из-за его технического состояния и емкости рынка, производство не укомплектовано полностью сотрудниками. Весь объем, который завод сможет нам выгрузить на внутренний рынок, будем реализовать тут. Плюс рассматриваем логистику по Днепру после открытия навигации. Нам немного легче работать на этом рынке, поскольку мы непосредственно общаемся с конечным потребителем продукта. Они нас знают и доверяют нам. Мы работаем по всей Украине", – уточнил бизнесмен.

Ретивов добавил, что в этом проекте задействованы как средства его компании, так и привлеченные инвестиции, однако имена своих партнеров не раскрыл. Он также отрицает причастность Александра Онищенко к этому проекту. Невзирая на негативный опыт предшественников, бизнесмен считает, что сейчас на рынке сложились благоприятные условия, в том числе благодаря ограничительным пошлинам на российские удобрения.