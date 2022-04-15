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Останній козир Путіна: у МВС пояснили, чому Росія погрожує ядерною зброєю

Фото: радник голови МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив погрози Росії стосовно ядерної зброї. За його словами, це один з етапів інформаційної війни.

Про це повідомив РБК-Україна з посиланням на Денисенка під час телемарафону.

Представник МВС пояснив, що Росіє продовжує активно вести інформаційну війну, постійно розганяючи чутки про ядерну атаку.

"Їх головний козир - ядерна зброя, тому вони розганяють ці страхи на усіх фронтах. Ми маємо розуміти, що це останній козир Путіна. Зараз на нас іде інформаційна атака і спроба ще раз підняти ставки в інформаційній війні. Зараз нічого не показує, що вони готуються до ядерної атаки", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що крейсер "Москва" прикривав південний напрямок окупантів. Він додав, що з його ліквідацією можливі "приємні сюрпризи"

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниРосійська ФедераціяЯдерна зброяВійна Росії проти України