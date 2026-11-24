По его словам, Кушнер и Уиткофф настаивают на заключении соглашения "как можно быстрее", а в идеале - до января.

"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", - отметил Зеленский.

В то же время, по словам украинского президента, Украине грозит необходимость пойти на значительные уступки. Российский диктатор Владимир Путин при этом не показывает никаких признаков готовности прекратить войну.

При этом Зеленский заявил: если не будет заключено мирное соглашение, приемлемое для Киева, Украина будет добиваться от США значительного пакета военной помощи. Также Киев потребует более жестких санкций против России.

"Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы они стали четким сигналом для россиян. Пора сесть за стол переговоров и прекратить войну", - подчеркнул глава государства.