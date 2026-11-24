Спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф хотят мирной сделки как можно быстрее.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, Кушнер и Уиткофф настаивают на заключении соглашения "как можно быстрее", а в идеале - до января.
"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", - отметил Зеленский.
В то же время, по словам украинского президента, Украине грозит необходимость пойти на значительные уступки. Российский диктатор Владимир Путин при этом не показывает никаких признаков готовности прекратить войну.
При этом Зеленский заявил: если не будет заключено мирное соглашение, приемлемое для Киева, Украина будет добиваться от США значительного пакета военной помощи. Также Киев потребует более жестких санкций против России.
"Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы они стали четким сигналом для россиян. Пора сесть за стол переговоров и прекратить войну", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 21 ноября Зеленский сообщил, что команда Дональда Трампа стремится провести новый раунд мирных переговоров до 25 декабря.
Также глава государства подчеркнул необходимость как можно быстрее организовать четырехстороннюю встречу с участием Украины, Европы, США и РФ. По его словам, Киев готов присоединиться к ней "буквально завтра".